Nuggets winnen in NBA bij Warriors dankzij hoofdrol Jokic

De basketballers van Denver Nuggets hebben in de NBA gewonnen bij Golden State Warriors. De Nuggets dankten de zege vooral aan de Serviër Nikola Jokic, die voor de achttiende keer dit seizoen een triple double – oftewel punten, rebounds en assists in de dubbele cijfers – noteerde. Het werd 119-103 in San Francisco.

Jokic kwam tot 32 punten, 16 rebounds en 16 assists. Pas voor de derde keer in zijn loopbaan kwam hij tot minimaal 30 punten, 15 rebounds en 15 assists.

“We hebben het hier over de Warriors”, zei Jokic na afloop tegen de Amerikaanse pers. “Zij zijn echte kampioenen en hebben een lastige ploeg om te verslaan. Om ‘maar’ 103 punten tegen te krijgen in dit stadion is erg knap van onze verdediging.”

Aan de zijde van de Warriors was Klay Thompson met 23 punten de topschutter. Stephen Curry tekende voor 20 punten. Beiden stonden in de schaduw van Jokic.

De Nuggets staan derde in de Western Conference met 39 zeges en 19 nederlagen. De Warriors staan tiende en hebben maar 29 van de 56 duels gewonnen.