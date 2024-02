Tennisser Van de Zandschulp zakt vijf plekken op wereldranglijst

Tennisser Botic van de Zandschulp is vijf plekken gezakt op de wereldranglijst. Hij is vanaf maandag de mondiale nummer 75. Tallon Griekspoor is op plaats 28 de beste Nederlander.

Van de Zandschulp (28) heeft dit seizoen pas twee wedstrijden gewonnen op de ATP tour. Vorige week werd hij in Doha in de openingsronde uitgeschakeld. Deze week komt hij, net als Griekspoor, in actie in Dubai.

In de mondiale top 10 van de mannen waren er geen verschuivingen. De Serviër Novak Djokovic blijft de beste tennisser van de wereld, voor Carlos Alcaraz uit Spanje.

Bij de vrouwen is Arantxa Rus op plek 44 de beste Nederlandse. Zij daalde één plekje. Arianne Hartono is op positie 139 de tweede Nederlandse. De Poolse Iga Swiatek is de nummer 1. De Griekse Maria Sakkari keerde na een korte absentie terug in de top 10 en staat nu negende.