Toekomstig partner Ford verhoogt druk op Red Bull in zaak Horner

De Amerikaanse autofabrikant Ford heeft Red Bull te kennen gegeven dat het snel opheldering wil over de precaire zaak rond teambaas Christian Horner van het Formule 1-team. Ford is vanaf 2026 motorleverancier van het team van wereldkampioen Max Verstappen en is al druk bezig met marketing. Horner is door een vrouwelijk lid van het team van Red Bull beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Diverse media verwijzen naar een brief van de hoogste baas van Ford, Jim Farley, die is ingezien door persbureau AP. De brief is gericht aan het moederbedrijf van Red Bull, de Oostenrijkse energiedrankmaker. Farley geeft aan dat Ford “gefrustreerd” is over het gebrek aan duidelijkheid over de voortgang van het onderzoek en een oplossing in de kwestie.

“De waarden van Ford zijn niet onderhandelbaar”, schrijft Farley. “Het is absoluut noodzakelijk dat onze racepartners diezelfde waarden oprecht delen en tonen. Mijn team en ik zijn te allen tijde beschikbaar om deze kwestie te bespreken. We blijven vasthouden aan en hopen op een oplossing waar we allemaal achter kunnen staan.”

Red Bull laat momenteel een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Horner is al ondervraagd. De Engelsman ontkent de aantijgingen in alle toonaarden en is nog altijd in functie. Hij was ook gewoon aan het werk tijdens de afgelopen testdagen in Formule 1. Het management van de Formule 1 heeft eerder ook al aangedrongen op een snelle afhandeling van de kwestie. De eerste race van de Formule 1 is komende zaterdag de Grote Prijs van Bahrein.