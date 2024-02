Van de Zandschulp naar tweede ronde in Dubai na zege op Mannarino

Botic van de Zandschulp heeft verzekerd van een plek in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Dubai. De nummer 75 van de wereld versloeg de Fransman Adrian Mannarino met 7-6 (3) 7-5. Mannarino, de mondiale nummer 19 en als zesde geplaatst.

Voor Van de Zandschulp (28) is het pas de derde zege van het jaar op de ATP tour. Alleen in Auckland en Hongkong wist hij in januari een wedstrijd te winnen.

Van de Zandschulp neemt het in de tweede ronde op tegen de Amerikaan Sebastian Korda, die eerder op de dag de Rus Pavel Kotov met 6-0 6-2 kansloos liet.