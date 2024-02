Voormalig handbalster Debbie Bont wordt coach Volendam

Voormalig tophandbalster Debbie Bont gaat aan de slag als hoofdtrainer. Ze wordt coach van de damesploeg van Volendam, heeft de handbalclub maandag bekendgemaakt.

“Ik ben ontzettend dankbaar voor alle mooie momenten en successen die ik heb mogen ervaren in het Nederlandse handbalteam en bij diverse topclubs in grote handballanden Duitsland, Denemarken en Frankrijk”, zegt Bont op de website van Volendam. “Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging, waarbij ik mijn passie voor handbal kan overdragen aan de talenten van de toekomst.”

De 33-jarige Bont zette vorig jaar een punt achter haar loopbaan, die ze ook begon bij Volendam. Later kwam ze in Nederland ook uit voor VOC en Dalfsen. De handbalster speelde 216 keer voor Oranje en werd met het Nederlandse handbalteam in 2019 wereldkampioen. Ook veroverde ze zilver en brons op zowel het WK als het EK.