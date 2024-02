Weer nominaties Verstappen en De Groot voor ‘Oscar van de sport’

Formule 1-coureur Max Verstappen en rolstoeltennisster Diede de Groot zijn ook dit jaar genomineerd voor de Laureus Awards, de prijzen die worden beschouwd als de ‘Oscars van de sport.’ De winnaars worden bekend op een gala in Madrid op 22 april.

Verstappen, die vorig jaar zijn derde wereldtitel veroverde, maakt kans op het zilveren beeldje voor de sportman van het jaar. De Groot, winnares van alle grandslamtoernooien in 2023, is genomineerd in de categorie sporters met een beperking. Zij is al vaker genomineerd.

Verstappen is met zijn Formule 1-renstal Red Bull ook genomineerd voor de prijs voor het team van het jaar. De Limburger was in 2022 de eerste Nederlandse sportman die de prestigieuze ‘Oscar’ won. Vorig jaar kreeg Lionel Messi de begeerde prijs. De Argentijnse voetballer is dit jaar ook weer genomineerd, evenals tennisser Novak Djokovic, polsstokhoogspringer Mondo Duplantis, voetballer Erling Haaland en sprinter Noah Lyles.

Bij de vrouwen zijn er eveneens zes genomineerden: voetbalster Aitana Bonmatí, atletes Shericka Jackson, Faith Kipyegon en Sha’Carri Richardson, skiester Mikaela Shiffrin en tennisster Iga Swiatek.