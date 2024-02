Japanners Ogawa en Sano leiden NEC naar vijfde bekerfinale

NEC heeft voor de vijfde keer de finale van de KNVB-beker bereikt. De Nijmegenaren, die het toernooi nog nooit wonnen, waren in de halve eindstrijd na verlenging te sterk voor SC Cambuur: 1-2.

De Japanners Koki Ogawa en Kodai Sano maakten de doelpunten voor NEC, dat zondag 21 april Feyenoord of FC Groningen in de finale treft. Die twee clubs staan donderdag in De Kuip tegenover elkaar.

Cambuur-trainer Henk de Jong hoopte dat het thuispubliek tegen de Eredivisionist het verschil zou kunnen maken door “het stadion in brand” te zetten. De fans lieten inderdaad van zich horen, niet alleen op de tribunes. Gedurende de wedstrijd werd buiten het stadion veel vuurwerk afgestoken, wat zorgde voor een echte bekersfeer.

NEC leek niet echt geïntimideerd. De Nijmegenaren zorgden in de elfde minuut via Roberto González voor het eerste gevaar. De Spanjaard schoot over. Ogawa was na een kwartier dichter bij de openingstreffer. Zijn poging, uit de draai, belandde via doelman Yanick van Osch tegen de paal. In de twintigste minuut ontsnapte Cambuur opnieuw. Dit keer belandde de bal, na een van richting veranderd schot van Sontje Hansen, op de lat.

De eerste goede aanval van Cambuur leverde wel direct een treffer op. Na een hoge pass in het zestienmetergebied kopte Fedde de Jong de bal goed opzij, waarna de Letse spits Roberts Uldrikis verdediger Bram Nuytink aftroefde en doelman Jasper Cillessen met zijn hoofd passeerde: 1-0. NEC was daarna, in de eerste helft, alleen via Ogawa nog een keer dreigend.

Cambuur moest na rust achteruit. Van Osch hield de Friezen met reddingen op pogingen van Philippe Sandler, Sano en Nuytinck op de been, maar de verdiende gelijkmaker viel na een uur spelen alsnog. Ogawa scoorde uit een hoekschop van Tjaronn Chery (1-1).

Hansen zette NEC halverwege de tweede helft bijna op voorsprong, maar zijn schot ging net naast. Aan de andere kant besliste Milan Smit het duel in de 86e minuut bijna met een kopbal, maar Cillessen voorkwam dat met zijn vingertoppen.

NEC drukte het veldoverwicht in de verlenging alsnog uit in de score. Na goed voorbereidend werk van Yvandro Borges Sanches schoot Sano in de 99e minuut raak. NEC krijgt zo, na de verloren finales in 1973, 1983, 1994 en 2000, opnieuw een kans de KNVB-beker te winnen.