Niet fitte Miedema en Pelova missen cruciaal duel Oranjevrouwen

De voetbalsters van Oranje moeten het woensdag bij de laatste kans op een olympisch ticket stellen zonder sterkhouders Vivianne Miedema en Victoria Pelova. De 27-jarige Miedema mist het thuisduel met Duitsland omdat ze niet voldoende hersteld is van de verloren halve finale van de Nations League tegen Spanje (3-0), toen ze een helft meedeed. Dat was de eerste basisplaats van de topscorer aller tijden in Oranje sinds het herstel van haar zware knieblessure.

De medische staf heeft nu aangegeven dat dit tweede duel in vijf dagen nog wat te vroeg komt in de revalidatie van de spits. Miedema maakte na het afscheuren van haar kruisband eind vorig jaar al als invalster haar rentree bij haar club Arsenal en Oranje, maar kampte de afgelopen weken met een kleine terugslag. Haar basisplaats in Sevilla kwam dan ook als een verrassing.

Miedema speelde tegen Spanje als de vervangster van de langdurig geblesseerde middenveldster Jill Roord. Ook Pelova, een ander alternatief op het middenveld, kan woensdag niet meedoen. Zij ontbrak vrijdag al met onbekende klachten in de wedstrijdselectie. Miedema en Pelova, die spelen bij Arsenal, zijn inmiddels teruggekeerd naar hun club.

Met Daniëlle van de Donk is een van de twee vaste overgebleven middenveldsters een nadrukkelijk twijfelgeval. De speelster van Olympique Lyon is ziek en slaat daardoor dinsdag de training in het stadion van sc Heerenveen over. Bondscoach Andries Jonker staat dinsdagmiddag de pers te woord en heeft dan mogelijk meer nieuws over de fitheid van zijn selectie.

Miedema keek erg uit naar het duel van woensdag vanaf 20.45 uur in Heerenveen, waar ze de eerste jaren van haar professionele loopbaan doorbracht. “Laat ik het maar afkloppen, maar ik heb nog nooit in het stadion gespeeld. Dus laten we het maar de eerste keer maken”, lachte de aanvalster vrijdag nog. Dat afkloppen heeft niet geholpen.