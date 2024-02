Rechtbank verwerpt zaak over miljardendeal La Liga

Een rechtbank in Madrid heeft een zaak die Real Madrid en Athletic Club hadden aangespannen over een door La Liga gesloten miljardendeal verworpen. De rechter kon niets onwettigs vinden in de overeenkomst die werd gesloten met investeringsfonds CVC.

Een grote meerderheid van de Spaanse profclubs had eind 2021 ingestemd met de deal. In ruil voor een financiële injectie van 1,9 miljard euro heeft CVC voor de komende vijftig jaar een deel van de uitzend- en sponsorrechten in handen. Clubs die tegen waren, hoefden geen rechten af te staan, maar kregen ook geen geld.

Met de uitspraak lijkt een langlopend conflict ten einde te komen. Wel kan er nog beroep worden aangetekend. Real Madrid en Athletic Club hebben nog niet gereageerd.

La Liga is blij met de beslissing van de rechter. De Spaanse koepelorganisatie zegt dat de meerderheid van de clubs nu investeringen kan doen zonder staatssteun. Het grootste deel van de 1,9 miljard euro is al uitgegeven. Het geld is onder meer gebruikt voor stadionverbeteringen en om schulden te verminderen.