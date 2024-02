Rex wint na millimetersprint Waalse wielerkoers Le Samyn

De Belg Laurenz Rex heeft de Waalse wielerkoers Le Samyn op zijn naam geschreven. De 24-jarige renner van Intermarché-Wanty won na 202 kilometer en de nodige natte kasseistroken in Dour nipt de sprint van een klein peloton.

Rex versloeg op de streep de vier jaar jongere Portugees António Morgado (UAE Team Emirates), al moest er een finishfoto aan te pas komen om de winnaar aan te wijzen. De Nederlandse renners eindigden buiten de top 10.

Met slechts vijf World Tour-teams aan de start in Quaregnon, onder meer het succesvolle Visma – Lease a Bike was afwezig, kreeg een aantal kleinere ploegen een kans om zich te laten zien. Vijf renners, onder wie de Nederlanders Stijn Daemen (VolkerWessels Cycling Team) en Martijn Budding (TDT-Unibet) kregen al snel een aantal minuten voorsprong. Landgenoten Jelle Johannink en Tim Marsman gingen later gezamenlijk in de tegenaanval.

Op 50 kilometer van de streep werden de vluchters teruggehaald, waarna eerst Jonas Rickaert en daarna Thomas Gachignard en Pavel Bittner het probeerden. De Belgische favoriet Arnaud De Lie gleed onderuit in een bocht en stapte af. De achtervolging op de vluchters werd even ontregeld door een grote valpartij, maar Bittner reed even later lek en ook Gachignard werd bijgehaald. Uiteindelijk bleven ongeveer dertig renners over in de eerste groep voor de sprint, waarbij Rex na enig oponthoud als winnaar werd aangewezen.

De Italiaanse Vittoria Guazzini won de koers bij de vrouwen. Zij won de sprint van een groepje van vijf rensters. De Finse Anniina Ahtosalo werd tweede, voor Christina Schweinberger uit Oostenrijk. De Nederlandse rensters Karlijn Swinkels en Anneke Dijkstra werden respectievelijk vierde en vijfde.