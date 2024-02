Tennisser Medvedev beleeft succesvolle rentree in Dubai

Tennisser Daniil Medvedev heeft een succesvolle rentree beleefd in Dubai. De nummer 4 van de wereld was in de openingsronde met 6-3 7-5 te sterk voor de Kazach Aleksandr Sjevtsjenko.

Medvedev speelde in Dubai zijn eerste wedstrijd sinds zijn verloren finale op de Australian Open eind januari. De voormalig US Open-winnaar moest in Melbourne in vijf sets zijn meerdere erkennen in de Italiaan Jannik Sinner, die eerder deze maand in Rotterdam al zijn eerste duels speelde sinds de Australian Open. Hij pakte op het ABN AMRO Open in Ahoy de titel.

De 28-jarige Medvedev meldde zich af voor het grootste tennistoernooi van Nederland omdat hij nog niet hersteld was van de inspanningen tijdens de Australian Open. Hij sloeg vorige week ook het toernooi van Doha over.

Vorig jaar won Medvedev de toernooien van Rotterdam, Doha en Dubai allemaal.