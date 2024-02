Beijing organiseert in 2027 WK atletiek

De wereldkampioenschappen atletiek zijn in 2027 in Beijing. Dat heeft atletiekfederatie World Athletics besloten voorafgaand aan de wereldkampioenschappen indooratletiek in Glasgow. In 2015 waren de WK atletiek ook in Beijing.

“Felicitaties aan Beijing voor hun succesvolle poging om de wereldkampioenschappen atletiek in 2027 te organiseren”, aldus Sebastian Coe, voorzitter van World Athletics. “Met een bevolking van ruim 1,4 miljard inwoners is China een van de grootste sportmarkten ter wereld. Dit biedt een enorme kans om onze sport en fanbase te laten groeien in een van de grootste commerciële markten ter wereld.”

Vorig jaar organiseerde Boedapest de WK atletiek en in 2025 is Tokio gastheer van het tweejaarlijkse evenement.