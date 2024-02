Golfster Van Dam verzekert zich van Olympische Spelen

Golfster Anne van Dam heeft zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Parijs. Dankzij haar prestaties op het Spaans Open in november, waar ze tweede werd, heeft de Arnhemse zich verzekerd van een startbewijs. Dat komt door een wijziging in de toelatingseisen.

Golfers waren eerst afhankelijk van hun plek op de wereldranglijst, maar kunnen nu plaatsing afdwingen door te presteren op toernooien met een sterk deelnemersveld. Een plek in de top 8 is nodig voor plaatsing.

Van Dam gaat naar Parijs met maar één doel, zegt ze in een interview met magazine Women’s Health. “Ik wil als eerste Nederlandse golfster een medaille winnen voor onze golfsport, en natuurlijk ga ik voor goud”, vertelt Van Dam. Ze hoopt daarmee de golfsport in Nederland populairder te maken en te laten groeien. “De Spelen gaan echt over de eer van het vertegenwoordigen van je land en daar ben ik echt heel trots op.”

Voor de 28-jarige Van Dam worden het haar tweede Olympische Spelen. Drie jaar geleden in Tokio eindigde ze op de 57e plaats.