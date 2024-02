Griekspoor verliest in Dubai in twee tiebreaks van Boeblik

Tallon Griekspoor is niet voorbij de tweede ronde gekomen op het ATP-toernooi van Dubai. De beste tennisser van Nederland moest in twee tiebreaks zijn meerdere erkennen in de Kazach Aleksandr Boeblik. Het werd 7-6 (8) 7-6 (2) voor de nummer 7 van de plaatsingslijst.

Na een uur en 48 minuten benutte Boeblik zijn eerste wedstrijdpunt op baan 1 van het complex in Dubai. Hij passeerde de 27-jarige Nederlander met zijn backhand. Griekspoor zocht 39 keer het net op en won er 28 punten.

Beide spelers wisten, in de eerste set, één break te forceren en serveerden sterk. Boeblik noteerde liefst 22 aces, Griekspoor kwam er tot ‘slechts’ 7. Vooral op de belangrijke momenten gaf de opslag van de Kazach, de nummer 23 van de wereld, de doorslag.

Vorig jaar verloor Griekspoor ook in de tweede ronde in Dubai. Toen was Novak Djokovic hem met 6-2 6-3 de baas.

Griekspoor gaat zich nu voorbereiden op het masterstoernooi van Indian Wells, begin volgende maand. Hij is in Dubai nog wel actief in het dubbelspel.