Kleine zege handbalsters op Tsjechië in EK-kwalificatie

De Nederlandse handbalvrouwen hebben ook de derde kwalificatiewedstrijd in de strijd om deelname aan het komende Europees kampioenschap gewonnen. Het team van bondscoach Per Johansson zette in Praag Tsjechië met klein verschil aan de kant: 30-29. Oranje leidde bij rust met 18-16.

Nederland won in oktober al van Portugal (38-27) en Finland (31-13). Zondag volgt in Den Bosch de tweede ontmoeting met Tsjechië, dat met 4 punten op de tweede plaats staat. Portugal en Finland zijn na twee duels nog puntloos. De beste twee ploegen uit elke poule en de vier beste nummers 3 plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2024, dat in drie landen wordt gehouden: Hongarije, Oostenrijk en Zwitserland.

Lois Abbingh speelde tegen Tsjechië haar tweehonderdste interland. Estavana Polman was licht geblesseerd en ontbrak daardoor. Dione Housheer en Bo van Wetering waren met ieder vijf doelpunten de meest trefzekere speelsters aan de kant van Oranje, dat begin december op het WK in Denemarken nog met 33-20 van Tsjechië won. Oranje strandde toen in de kwartfinale tegen titelverdediger Noorwegen.