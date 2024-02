Noorse schaatskampioen Lunde Pedersen (31) beëindigt loopbaan

Sverre Lunde Pedersen stopt na dit seizoen met schaatsen. Dat meldt de 31-jarige Noor op Instagram.

Lunde Pedersen won bij de Olympische Spelen van 2018 in Gangneung en 2022 in Beijing goud op de achtervolging met de Noorse ploeg. In 2018 verzekerde de schaatser zich ook van olympisch brons op de 5000 meter.

“Het is een moeilijke beslissing geweest, maar ik realiseer me dat ik niet meer de motivatie heb voor alle arbeid om tot mooie prestaties te komen”, aldus Lunde Pedersen op Instagram. “Ik ben klaar voor een nieuw leven met mijn familie en wil niet meer 250 dagen per jaar van huis zijn.”

Lunde Pedersen leek in maart 2018 in het Olympisch Stadion in Amsterdam op weg naar de wereldtitel allround. De Noor ging op de afsluitende 10 kilometer echter onderuit en moest het goud alsnog aan Patrick Roest laten.