Tennisbond ATP gaat partnership aan met Saudisch investeringsfonds

De ATP, de overkoepelende organisatie van het mannentennis, is een partnership aangegaan met het Public Investment Fund (PIF), een Saudisch investeringsfonds. Het gaat om “meerjarige samenwerking op strategisch gebied”. De partijen deden geen uitspraken over de hoogte van de investering.

Het investeringsfonds wordt onder meer vijf jaar lang naamsponsor van de ATP-ranking. De PIF gaat tevens de mastertoernooien van Indian Wells, Miami, Madrid en Beijing en de ATP Finals sponsoren.

“Deze samenwerking betekent een belangrijke gezamenlijke inspanning om het mondiale tennis te verbeteren”, schreven de partijen in een gezamenlijke verklaring.

Saudi-Arabië organiseerde vorig jaar met de ATP Finals zijn eerste ATP-toernooi in Jeddah, terwijl er tevens een aantal exhibitiewedstrijden met grote namen als Novak Djokovic en Carlos Alcaraz werden gespeeld. Rafael Nadal werd in januari ambassadeur van de Saudische tennisfederatie.

Het fonds heeft de laatste jaren in meerdere sporten zoals voetbal, Formule 1 en snooker geïnvesteerd. Het PIF nam onder meer de Engelse voetbalclub Newcastle United over en zette het LIV Golf op. Ook is het fonds eigenaar van de vier grootste voetbalclubs in Saudi-Arabië, waaronder het Al Nassr van Cristiano Ronaldo.