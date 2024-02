Tennisser Murray lijkt komende zomer carrière te beëindigen

Andy Murray lijkt bezig aan zijn laatste maanden als tennisser. “Ik speel waarschijnlijk niet meer na de zomer”, verklaarde de 36-jarige Schot, die woensdag in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Dubai verloor van de Fransman Ugo Humbert (6-2 6-4).

Murray maakte duidelijk dat hij klaar was met de speculaties over het einde van zijn actieve loopbaan. “Ik krijg deze vraag na elke wedstrijd die ik speel, bij elk toernooi dat ik speel. Ik word er moe van, als ik eerlijk ben”, zei Murray. “Ik ga er verder niet meer over praten tussen nu en het moment dat het tijd is om te stoppen. Maar ja, ik ben niet van plan om veel te spelen na de zomer.”

Murray, die heupoperaties in 2018 en 2019 onderging, heeft dit seizoen slechts twee van zijn acht wedstrijden gewonnen. De laatste keer dat hij twee partijen op rij won was in september. Hij won in het verleden onder meer Wimbledon (2013, 2016) en de US Open (2012).