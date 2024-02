Botic van de Zandschulp heeft bij het ATP-toernooi van Dubai een pijnlijke nederlaag geleden. De Nederlandse nummer 75 van de wereld wist in de tweede ronde slechts één game te pakken tegen de Amerikaan Sebastian Korda: 6-1 6-0. De partij duurde 43 minuten. Van de Zandschulp wist maar 20 punten te winnen.

Eerder op woensdag strandde ook Tallon Griekspoor in Dubai in de tweede ronde. De Kazach Aleksandr Boeblik was hem met 7-6 (8) 7-6 (2) de baas.