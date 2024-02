Verstappen heeft geen last van commotie rondom Horner

Max Verstappen heeft geen last van de commotie rondom teambaas Christian Horner van Red Bull. “Ik ben gefocust op de prestaties van de auto en op mezelf”, zei de drievoudig wereldkampioen drie dagen voor seizoensopening in Bahrein van zaterdag.

“Ik hoop dat het snel wordt opgelost”, voegde 26-jarige Verstappen toe op een persconferentie.

Horner is door een vrouwelijke medewerker van het raceteam beschuldigd van ongepast gedrag. Moederbedrijf Red Bull heeft een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. De 50-jarige Brit ontkent de aantijgingen en is nog in functie. Volgens Sky Sports valt de beslissing waarschijnlijk voor de eerste training van donderdag.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes benadrukte dat elke beschuldiging serieus moet worden genomen. “We moeten steeds meer doen om de sport en de werkomgeving veiliger en inclusiever te maken”, aldus de Engelsman. “Het is een belangrijk moment voor de sport om te laten zien dat we achter onze waarden staan.”