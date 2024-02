Atlete Hassan kiest na marathon Tokio voor baanwedstrijden in VS

Sifan Hassan doet na de komende marathon van Tokio mee aan enkele baanwedstrijden in de Verenigde Staten. Dat vertelde de 31-jarige Nederlandse atlete in een online persbijeenkomst vanuit de Japanse hoofdstad, waar ze de volgende stap zet ter voorbereiding op de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs.

Hassan debuteerde in april vorig jaar in Londen op de marathon en deed in oktober in Chicago voor de tweede keer mee. Hassan won beide wedstrijden en maakte in Chicago indruk met de tweede tijd ooit en een Europees record.

“Vlak na deze marathon begint de ramadan en daarna ga ik naar de Verenigde Staten om te trainen en een paar baanwedstrijden uit te zoeken. Het moet passen in mijn programma”, aldus Hassan, die bewust koos voor deelname aan de marathon aan Tokio, waar ze in 2021 op de 5000 en 10.000 meter olympisch goud won. “Ik ben blij dat ik terug ben en ik wil vooral genieten en leren. Van drie marathons leer je meer dan van eentje of twee. Ik voel geen stress dit keer. Ik wil mij comfortabel voelen, ik heb er zin in.”

De keuzes die Hassan nu maakt, willen volgens haar niets zeggen over waar ze bij de Spelen in Parijs aan meedoet. De verwachting is dat ze voor de marathon kiest, in combinatie met een of twee afstanden op de baan.

“Ik houd van uitdagingen en ik ben nieuwsgierig. Jullie zijn ook nieuwsgierig”, aldus Hassan lachend tegen de journalisten. “Of ik in Tokio win of niet win, heeft geen invloed op waar ik in Parijs voor kies. Misschien loop ik daar de marathon, misschien loop ik daar op de baan, misschien allebei. Ik kan alleen over dit moment praten. Over twee maanden denk ik er misschien anders over dan nu. Ik ben geen normaal persoon. In Nederland zijn niet zoveel atleten die in actie komen op mijn afstanden. Ik heb dus ook veel tijd om te kiezen.”