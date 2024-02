Klaver aast op WK-medaille, snakt naar toptijd op 400 meter

Lieke Klaver is moeilijk tevreden te stellen. De 25-jarige atlete heeft deze winter weer harder gelopen dan ooit op de 400 meter indoor en staat met haar tijd van 50,10 seconden tweede op de wereldranglijst van dit jaar, maar het gaat haar niet hard genoeg. “Het is een supergoede tijd en ik vind dat ik er blij mee moet zijn, maar stiekem hoop je toch op een 49’er.”

Zelfs het vooruitzicht op een medaille op de wereldkampioenschappen indooratletiek in Glasgow, die vrijdag beginnen, lijkt Klaver minder te bekoren dan een tijd van onder de vijftig seconden. “Ik hoop dat die 49’er er gaat komen op de WK, maar op een toernooi loop je vaak geen persoonlijke records en zeker indoor niet. Dat is vaker een kwestie van overleven.”

Klaver liep haar beste tijd van deze winter in de finale van de NK indoor in Apeldoorn. Bewust in de slipstream van Femke Bol, haar vriendin en trainingspartner die gewoonweg nog sneller is. “Ik wilde een solide race, dus was het beter om haar te volgen en de eerste ronde iets meer in te houden. Zo kon ik de tweede ronde meer geven. Maar Femke volgen blijft heel lastig. Het is niet even achter iemand aan rennen, want je kunt moeilijker in je eigen ritme komen.”

Bol won de race in een wereldrecord van 49,24, Klaver kwam bijna 0,9 seconde later over de meet in 50,10. Een tijd die niettemin goed is voor de tweede plaats op de wereldranglijst van dit jaar. “Het was bizar om te zien dat Femke ondanks die druk opnieuw een wereldrecord liep. Mijn tijd lijkt dan langzaam, maar dat is niet zo. In elk geval is nu wel duidelijk dat een WK-medaille heel erg haalbaar is. Ik zal in Glasgow op het laatste stuk wel veel meer op mezelf moeten blijven letten in plaats van Femke volgen. Ik zal veel meer moeten pushen.”

Coach Laurent Meuwly zegt dat Klaver deze winter bewust wat conservatiever loopt op de eerste 200 meter. “Lieke leert steeds beter hoe ze haar races moet finishen”, zegt de Zwitser. “Ze heeft een totaal ander profiel dan Femke. Lieke is minder efficiënt op de eerste 200 meter en om die reden hebben we anders getraind; ze moet een beetje voorzichtiger openen om zo sterker te finishen. Ze heeft progressie laten zien en er zit nog rek in. Met de juiste strategie in de finale kan ze die medaille winnen.”