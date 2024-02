Olympisch kampioene baanwielrennen Braspennincx stopt per direct

Baanwielrenster Shanne Braspennincx heeft per direct een punt achter haar carrière gezet. De 32-jarige olympisch kampioene op het onderdeel keirin zegt dat ze de motivatie niet meer kan opbrengen en dat het plezier weg is, meldt wielerunie KNWU.

Braspennincx veroverde olympisch goud tijdens de Spelen van Tokio in 2021. “Ik heb het onderste uit de kan willen halen en op die dag kwam alles samen. Daar ben ik heel trots op”, zegt ze daarover bij de NOS.

De baanwielrenster ontbrak afgelopen januari al bij de EK in Apeldoorn. Ze had zich toen afgemeld omdat ze niet fit was.