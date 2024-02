Tennisser Medvedev halvefinalist in Dubai

De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft zich geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi van Dubai. Medvedev was in twee sets te sterk voor de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina: 6-2 6-3. De nummer 4 van de wereld verspilde niet te veel tijd. Aan het einde van een partij van slechts een uur en zeventien minuten benutte hij zijn eerste matchpoint.

Medvedev, de titelverdediger in Dubai, gaat om een plaats in de finale strijden met de Pool Hubert Hurkacz of de Fransman Ugo Humbert.

In de andere halve finale staan de Kazach Aleksandr Boeblik en de Rus Andrej Roeblev tegenover elkaar.