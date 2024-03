Bol begint jacht op goud bij WK indoor, medaillekans Schilder

Femke Bol komt op de eerste dag van de wereldkampioenschappen indooratletiek in Glasgow meteen in actie. In de ochtend loopt de Amersfoortse atlete de series van de 400 meter en in de avond staan de halve finales gepland. Ook Lieke Klaver start op de 400 meter.

Bol is de torenhoge favoriet voor het goud. Ze scherpte twee weken geleden bij de NK indoor in Apeldoorn het wereldrecord aan tot 49,24 seconden. Klaver noteerde 50,10, waarmee ze achter Bol de tweede plaats op de wereldranglijst van dit jaar inneemt.

Jessica Schilder maakt kans op een medaille bij het kogelstoten. De Volendamse voert met een afstand van 20,31 meter de wereldranglijst van dit jaar aan. Schilder won twee jaar geleden op de WK indoor in Belgrado de bronzen medaille. Jorinde van Klinken is de tweede Nederlandse in de finale van het kogelstoten. Sofie Dokter werkt de vijfkamp af.

Vier Nederlandse atleten wisten in het verleden een gouden medaille te winnen op een WK indoor. Nelli Cooman (in 1987 en 1989 op de 60 meter) en Elly van Hulst (in 1985 op de 1500 meter en in 1989 op de 3000 meter) deden dat twee keer. Nadine Broersen was in 2014 de beste op de vijfkamp en Sifan Hassan zegevierde in 2016 op de 1500 meter. Bol veroverde op de vorige WK in 2022 twee keer zilver: op de 400 meter en met het estafetteteam op de 4×400 meter.