Bol eenvoudig door naar halve finales 400 meter op WK indoor

Femke Bol heeft zich bij de WK indooratletiek in Glasgow verzekerd van een plek in de halve finales van de 400 meter. De houdster van het wereldrecord liep soepel naar de winst in haar serie in een tijd van 52,00 seconden. Ze komt evenals Lieke Klaver vrijdagavond in actie in de halve finales. Klaver won ook haar serie, in 51,31.

Bol geldt als de torenhoge favoriet voor de wereldtitel. De 24-jarige atlete uit Amersfoort liep dit jaar als enige vrouw onder de vijftig seconden, drie keer zelfs. Op de NK in Apeldoorn scherpte ze haar wereldrecord met twee honderdsten aan tot 49,24 seconden.

Haar wereldwijde faam groeit ook. Bol kon zich als enige van de deelnemers verheugen op een ovationeel applaus van het publiek in de Emirates Arena.

De Sportvrouw van het Jaar gaf vooraf aan dat haar doel in Glasgow vooral het goud is. Het lopen van een wereldrecord op een kampioenschap met drie races in twee dagen is in haar ogen lastig te realiseren.

Bol won twee jaar geleden op de WK indoor in Belgrado zilver op de 400 meter. De wereldkampioene van toen, Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama’s, ontbreekt in Glasgow.

Vorig jaar prolongeerde Bol haar Europese indoortitel. In de zomer richtte ze zich volledig op haar geliefde onderdeel, de 400 meter horden. Ze veroverde in Boedapest de wereldtitel. Haar grote doel van dit jaar ligt op de Olympische Spelen van Parijs. Daar wil ze het goud winnen op de 400 meter horden.