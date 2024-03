Bol snelt overtuigend naar finale 400 meter bij WK indoor

Femke Bol maakt vooralsnog haar favorietenrol op de WK indooratletiek in Glasgow met verve waar. Ze plaatste zich met groot gemak voor de finale van de 400 meter op zaterdag (22.00 uur Nederlandse tijd). De houdster van het wereldrecord snelde naar de winst in haar heat van de halve finales in een tijd van 50,66 seconden.

Bol treft zaterdag in de finale haar vriendin en trainingspartner Lieke Klaver, die de eerste halve finale won. Bol en Klaver hadden zich vrijdag in de ochtend al met succes door de series gewerkt.

Bol geldt als de torenhoge favoriet voor de wereldtitel. De 24-jarige atlete uit Amersfoort liep dit jaar als enige vrouw onder de vijftig seconden, drie keer zelfs. Op de NK in Apeldoorn scherpte ze haar wereldrecord met twee honderdsten aan tot 49,24 seconden.

Ze moest in de halve finale afrekenen met Alexis Holmes. Die Amerikaanse leidde vorig jaar op de WK in Boedapest de bizarre val in van Bol in de finale van de 4×400 meter gemengde estafette. Toen Bol in de laatste meters merkte dat Holmes bijna langszij kwam, sloeg de verzuring toe en zakte ze door haar benen.

In de Emirates Arena van Glasgow was er geen sprake van gevaar van Holmes. Bol liep vanuit baan 5 in de eerste ronde naar de koppositie en hield die met gemak vast tot aan de finish. Holmes arriveerde als tweede in 50,99.

“Prima, door naar de finale. Het zag er vast makkelijk uit en zo wil ik het graag laten lijken”, sprak Bol na haar race. “Het is altijd lastig, zo’n halve finale. Je wilt sparen, maar moet ook doorlopen. Dat is gelukt. Morgen wil ik gewoon een goede race lopen, samen met Lieke hopelijk. We zullen zien wat dat brengt.”

De Sportvrouw van het Jaar ziet de WK indoor vooral als een aangename afleiding in de voorbereiding op het zomerseizoen. Het grote doel ligt op de Olympische Spelen in Parijs, waar ze gaat voor goud op haar favoriete onderdeel, de 400 meter horden. Op dat nummer veroverde ze vorige zomer op de WK in Boedapest de wereldtitel.

De wereldtitel op de 400 meter indoor is een prijs die nog ontbreekt op haar erelijst. Ze won twee jaar geleden op de WK indoor in Belgrado het zilver op de afstand. De wereldkampioene van toen, Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama’s, ontbreekt in Glasgow.