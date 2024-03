Darter Michael van Gerwen is al in de vierde ronde van de UK Open uitgeschakeld. De 34-jarige Brabander verloor in het Engelse Minehead met 10-7 van de Oostenrijker Mensur Suljovic.

Van Gerwen won de UK Open drie keer. Hij verloor vorig jaar de finale van de Engelse darter Andrew Gilding.

Ook tweevoudig winnaar Raymond van Barneveld strandde in de vierde ronde. Hij verloor van Luke Woodhouse uit Engeland met 10-9.