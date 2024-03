Franse tennisser Humbert klopt titelverdediger Medvedev in Dubai

Ugo Humbert heeft enigszins verrassend de finale van het tennistoernooi van Dubai bereikt. De als vijfde geplaatste Fransman rekende in de halve eindstrijd af met Daniil Medvedev: 7-5 6-3. De Rus was als eerste geplaatst en won vorig jaar in Dubai.

Aleksandr Boeblik is zaterdag de tegenstander van Humbert in de finale. De tennisser uit Kazachstan leidde met 6-5 in derde set toen zijn tegenstander Andrej Roeblev werd gediskwalificeerd. De Rus viel uit naar een lijnrechter en kreeg daarvoor een straf.

Roeblev beklaagde zich na het punt waarmee Boeblik de elfde game in de derde set binnenhaalde rechtstreeks bij een lijnrechter, die volgens hem een bal uit had moeten geven. Dat kwam hem op een diskwalificatie te staan.

De lijnrechter beweerde dat Roeblev in het Russisch tegen hem had gescholden. De Rus zelf hield vol dat hij in het Engels had gesproken en geen verwensingen had gebruikt. De tennisser probeerde scheidsrechter Miriam Bley en ATP-leidinggevende Roland Herfel te overtuigen om verder te spelen, maar die hadden hun beslissing genomen en kwamen daar niet op terug.

Eerder in de beslissende set had Boeblik nog een lange woordenwisseling met scheidsrechter Bley gehad over nieuwe ballen. De tennisster uit Kazachstan kreeg ook nog een straf voor onsportief gedrag na een woedeaanval, maar hij slaagde er ook in een break achterstand goed te maken.