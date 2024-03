Kogelstootster Schilder met één geldige poging vijfde op WK indoor

Jessica Schilder heeft geen nieuwe medaille kunnen toevoegen aan haar erelijst. De 24-jarige atlete uit Volendam eindigde bij de wereldkampioenschappen indooratletiek in Glasgow als vijfde met een afstand van 19,37 meter.

Schilder is de regerend Europees kampioene kogelstoten. Ze behaalde ook twee keer brons, op de WK van 2022 in Eugene en in datzelfde jaar ook brons op de WK indoor in Belgrado.

Schilder stootte twee weken geleden naar de Nederlandse titel met een afstand van 20,31, nog altijd de verste afstand van dit jaar in de wereld.

In Glasgow ging het beduidend minder goed. Schilder maakte een wat gespannen en onrustige indruk en liet vijf ongeldige pogingen noteren. De enige stoot die wel telde, was haar derde, en die was beneden haar normale niveau.

De Canadese Sarah Mitton veroverde het goud met 20,22. Het zilver ging naar de Duitse Yemisi Ogunleye met 20,19. Het brons was voor de Amerikaanse tweevoudig wereldkampioene outdoor Chase Jackson met 19,67.