Kogelstootster Schilder mist zelfvertrouwen en zwicht onder druk

Jessica Schilder zwichtte bij de WK indooratletiek onder de druk van topfavoriete voor het goud bij het kogelstoten. Er kwam slechts één geldige poging uit haar krachtige armen en die was uiteindelijk nog goed voor de vijfde plaats. “Het is geen medaille, maar alsnog heb ik laten zien dat ik bij de top van de wereld hoor”, sprak de atlete uit Volendam hoopvol na afloop in de catacomben van de Emirates Arena.

Schilder is nog altijd de regerend Europees kampioene. Ze behaalde ook al twee keer brons, op de WK van 2022 in Eugene (VS) en in datzelfde jaar ook op de WK indoor in Belgrado. Ze veroverde twee weken geleden de Nederlandse titel met een afstand van 20,31 meter, nog steeds de verste afstand van dit jaar in de wereld.

Die eerste plek op de wereldranglijst gaf onbewust veel druk, bekende ze. “Daar was ik gewoon niet blij mee, ik had ook niet veel zin in de wedstrijd. In mijn hoofd kon het alleen maar tegenvallen. Ik was onrustig en gespannen en dat verklaarde ook die veel ongeldige stoten. Ik had gehoopt dat er meer zou uitkomen, maar helaas.”

Schilder is ervan overtuigd dat er wel veel meer inzit. “Die 20,31 was technisch niet eens een goede stoot, dus ik moet veel verder kunnen en daar ga ik hard aan werken. Samen met mijn trainer en mental coach, want ik heb meer zelfvertrouwen nodig. Ik ben bij zo’n wedstrijd altijd bang dat ik de slechtste ben.”

De 24-jarige Volendamse was zo onzeker, dat ze tijdens de wedstrijd zelfs adviezen inwon bij haar concurrenten. “Gewoon om te vragen hoe zij dat doen, omgaan met die spanning. Die meiden zijn ouder, volwassener, die snappen het beter en weten het beter. Ik zeg altijd; zij zijn de moeders en ik ben het kind.”

De goedbedoelde adviezen drongen in Glasgow niet echt tot haar door. Het bleef bij één geldige poging, de 4 kilo zware kogel landde na 19,37 meter. De Canadese Sarah Mitton won het goud met een afstand van 20,22. “Het was een slechte wedstrijd en ik ben alsnog vijfde van de wereld. Ik moet gewoon volhouden en dan komen die medailles vanzelf weer. Het is nu tijd om mentaal op te schonen en weer van nul te beginnen, want ik hoop deze zomer wel te pieken op de Olympische Spelen.”