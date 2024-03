Tumult rond Red Bull-baas Horner blijft door rondgaande appjes

Het blijft onrustig rondom Christian Horner, de teambaas van Red Bull. In aanloop naar de eerste GP van het nieuwe Formule 1-seizoen, zaterdag in Bahrein, gaan screenshots rond van Whatsapp-gesprekken die Horner zou hebben gehad met de vrouw die een aanklacht tegen hem indiende. Het is onduidelijk of die gesprekken echt zijn en wie ze heeft rondgestuurd.

Horner werd eerder door een vrouwelijke medewerker van het raceteam van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen beschuldigd van ongepast gedrag. Moederbedrijf Red Bull liet een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Dat onderzoek is inmiddels afgerond en de klachten zijn afgewezen. Hij mag daarom aanblijven als teambaas.

Toch zorgen de rondgaande printscreens van de app-gesprekken opnieuw voor onrust rondom Horner. Ze zouden vanuit een anoniem e-mailadres naar meerdere journalisten en F1-teambazen zijn gelekt. Ook dat is niet bevestigd. Horner zelf ontkent, net als eerder, alle aantijgingen.