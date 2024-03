Verstappen spreekt zich uit voor Red Bull-teambaas Horner

Max Verstappen heeft zich na de kwalificatie van de Grote prijs van Bahrein uitgesproken voor zijn teambaas Christian Horner, die onder druk stond na beschuldigingen van ongepast gedrag. De drievoudig wereldkampioen zei dat de bijdrage van Horner aan het succes van het team niet ter discussie stond.

“Luister, als ik zie hoe Christian binnen het team werkt, hij is een ongelofelijke teambaas”, zei Verstappen. “Zeker gekeken naar de prestaties, kun je dat niet betwijfelen.”

Verstappen had zich eerder niet uitgelaten over het onderzoek naar de teambaas van Red Bull. De leiding van het Formule 1-team sprak Horner woensdag vrij van vermeend ongepast gedrag. Horner was daar door een vrouwelijke medewerker van het raceteam van beschuldigd. “Het onafhankelijke onderzoek naar de aantijgingen tegen de heer Horner is afgerond en Red Bull kan bevestigen dat de klacht is afgewezen”, meldde moederbedrijf Red Bull.

Horner had de beschuldigingen steeds ontkend. Na de kwalificatie gaf hij toe dat de hele zaak voor afleiding had gezorgd. “Maar de klachten zijn afgewezen, we focussen ons nu weer op het racen”, zei hij.

In een email die donderdag was rondgestuurd aan betrokkenen in de Formule 1 waren echter vermeende screenshots te zien van Whatsapp-gesprekken die Horner zou hebben gehad met de vrouw die een aanklacht tegen hem indiende. Horner wilde zelf in interviews niet ingaan op het vermeende bewijs. Een woordvoerder van de internationale autosportbond FIA liet weten dat de bond het beschouwt als een interne zaak van het team, maar die nauwgezet volgt. Horner zou vrijdag ook een kort onderhoud hebben gehad met FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem en met Formule 1-directeur Stefano Domenicali.