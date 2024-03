Atlete Bol op jacht naar eerste wereldtitel indoor op 400 meter

Goud en zilver lonken voor de Nederlandse atletiekploeg op de tweede dag van de WK indoor in Glasgow. Femke Bol is torenhoog favoriet voor de wereldtitel op de 400 meter en Lieke Klaver maakt zeker ook kans op een medaille. De finale van de 400 meter is om 22.00 uur Nederlandse tijd.

Bol wil graag haar eerste wereldtitel indoor op haar erelijst bijschrijven. Ze won haar serie en halve finale overtuigend en met een tijd van 50,66 heeft ze zich als snelste geplaatst voor de eindstrijd. Klaver noteerde met 51,18 de derde tijd.

Er is in Glasgow veel internationale aandacht voor Bol, omdat ze twee weken geleden op de NK indoor in Apeldoorn haar wereldrecord op de 400 meter indoor verbeterde naar 49,24 seconden. Zelf tempert de Amersfoortse de verwachtingen; een wereldrecord lopen op een intensief en sterk bezet toernooi acht ze een te lastige opgave.

Er komen meer Nederlandse atleten in actie vanaf 10.00 uur. Job Geerds loopt de 60 meter horden, N’ketia Seedo de 60 meter en Sven Jansons werkt de eerste vier onderdelen van de zevenkamp af.