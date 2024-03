Bol snelt naar WK-goud op 400 meter in weer een wereldrecord

Femke Bol heeft bij de wereldkampioenschappen indooratletiek in Glasgow de wereldtitel veroverd op de 400 meter. De 24-jarige atlete uit Amersfoort deed dat in een wereldrecord van 49,17 seconden.

Ze dook onder haar oude record van 49,24, dat ze twee weken geleden op de NK indoor in Apeldoorn liep. Bol was in de finale oppermachtig. Ze nam na de eerste ronde de leiding en hield die vast tot aan de finish.

Lieke Klaver rende in de slipstream van Bol naar het zilver in 50,16. De Amerikaanse Alexis Holmes pakte het brons in 50,24.

Bol is de vijfde Nederlandse atlete met een wereldtitel indoor, na Elly van Hulst, Nelli Cooman, Nadine Broersen en Sifan Hassan. Het is haar vijftiende medaille op een groot internationaal kampioenschap.

De wereldtitel op de 400 meter indoor was een prijs die nog ontbrak op haar erelijst. Ze won twee jaar geleden op de WK indoor in Belgrado het zilver op die afstand. De wereldkampioene van toen, Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama’s, was afwezig in Glasgow.

Bol maakte in de Emirates Arena haar favorietenrol met verve waar. Ze was naar Glasgow afgereisd met een kersvers wereldrecord op zak en gaf de toeschouwers waar voor hun geld met overtuigende optredens. De serie, de halve finale en de finale verliepen volgens hetzelfde patroon; Bol zorgde ervoor dat ze na de eerste doorkomst op kop lag en plaatste in de tweede omloop een versnelling die al haar rivalen te machtig was.

Een wereldrecord leek in Glasgow te hoog gegrepen, want dat had Bol vooraf zelf gezegd. Het drukke schema en de sterkere bezetting zouden het lastiger maken om een perfecte race uit te voeren. Maar ze spotte met haar eigen verwachtingen door nog weer sneller te gaan dan in Apeldoorn. De 24-jarige atlete uit Amersfoort heeft dit jaar als enige vrouw onder de vijftig seconden, vier keer nu zelfs.

Ze moest in de finale niet alleen afrekenen met haar vriendin Klaver, maar ook met Holmes. Die Amerikaanse leidde op de WK in Boedapest de bizarre val in van Bol in de finale van de 4×400 meter gemengde estafette. Toen Bol in de laatste meters merkte dat Holmes bijna langszij kwam, sloeg de verzuring toe en zakte ze door haar benen.