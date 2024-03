Bol vijfde Nederlandse atlete met een wereldtitel indoor

Femke Bol is de vijfde Nederlandse atleet met een wereldtitel indoor. Ze won goud op de 400 meter bij WK in Glasgow. Elly van Hulst, Nelli Cooman, Nadine Broersen en Sifan Hassan gingen haar voor.

Van Hulst won twee keer goud: op de 1500 meter in 1985 (Parijs) en op de 3000 meter in 1989 (Boedapest). Cooman veroverde twee keer de wereldtitel op de 60 meter: in 1987 (Indianapolis) en in 1989 (Boedapest). Broersen was in 2014 (Sopot) de beste op de vijfkamp en Hassan veroverde goud op de 1500 meter in 2016 (Portland). De tweevoudig olympisch kampioene behaalde in 2018 (Birmingham) zilver op de 3000 meter en brons op de 1500 meter.

Voor Bol is het haar derde medaille op een WK indoor. Twee jaar geleden in Belgrado pakte ze zilver op de 400 meter en zilver met de estafetteploeg op de 4×400 meter.