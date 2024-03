Coleman wint sprintduel van Lyles in finale 60 meter op WK indoor

De Amerikaan Christian Coleman heeft voor de tweede keer in zijn carrière de wereldtitel op de 60 meter veroverd. Hij troefde bij de WK indoor in Glasgow zijn landgenoot en regerend wereldkampioen 100 meter Noah Lyles af in de finale. Coleman, met 6,34 in het bezit van het wereldrecord, spurtte naar het goud in 6,41, de beste tijd van dit jaar. Lyles moest het doen met zilver in 6,44. De Jamaicaan Ackeem Blake greep het brons in 6,46.

Coleman was zes jaar geleden op de WK indoor in Birmingham ook de beste op de kortste sprint.