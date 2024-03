De Minaur en Ruud finalisten op tennistoernooi Acapulco

De Australische tennisser Alex De Minaur heeft de finale bereikt op het toernooi van Acapulco. De titelverdediger zag zijn tegenstander in de halve finales, de Amerikaan Jack Draper, ziek opgeven. De Minaur, twee weken geleden nog finalist op het ABN AMRO Open in Rotterdam, leidde op dat moment met 6-3 2-6 4-0.

De als derde geplaatste De Minaur neemt het in de finale op tegen Casper Ruud. De Noor, de nummer 6 op de plaatsingslijst, versloeg de Deen Holger Rune in drie sets: 3-6 6-3 6-4. Rune was als tweede geplaatst in de Mexicaanse badplaats. Favoriet Alexander Zverev verdween al na de eerste ronde uit het toernooi. De Duitser verloor daarin van zijn landgenoot Daniel Altmaier.