Debutant Geerds naar halve finales 60 meter horden op WK indoor

Job Geerds heeft zich op de WK indooratletiek in Glasgow geplaatst voor de halve finales van de 60 meter horden. De 21-jarige debutant eindigde als derde in zijn serie in 7,66 seconden, goed voor een rechtstreekse doorgang naar de volgende ronde. De halve finales en de finale van de 60 meter horden staan voor zaterdagavond op het programma.

Geerds liet deze winter stevige progressie zien op de 60 meter horden. De Amsterdammer veroverde twee weken geleden de Nederlandse titel in een tijd van 7,57 seconden, dicht in de buurt van het Nederlands record van 7,52, dat op naam staat van Gregory Sedoc.