Dokter verrast na alles-of-niets race met WK-brons op vijfkamp

Sofie Dokter toonde een leeuwenhart op de vijfkamp bij de WK indooratletiek in Glasgow. De 21-jarige Groningse meerkampster won de bronzen medaille na een alles-of-niets race op de afsluitende 800 meter. Ze kreeg op de laatste meters amper nog het ene been voor het andere, maar vocht zich naar de winst in een dik persoonlijk record van 2.11,89 en een puntenaantal dat haar het onverwachte brons opleverde.

“Ik heb mezelf verbaasd”, vertelde ze na de huldiging in de catacomben van de Emirates Arena, met een grote bronzen plak bungelend om haar nek. “Ik wist dat ik deze tijd ooit zou kunnen lopen, maar niet nu al. Ik haal bijna vier seconden van mijn oude recordtijd af. Ik wist ook dat het nodig was om die medaille veilig te stellen.”

Dokter stond er na de eerste drie onderdelen helemaal niet goed voor. “Het was een rollercoaster van emoties. Op de 60 meter horden liep ik een persoonlijk record (8,29 seconden) en daar was ik superblij mee, maar na het hoogspringen (1,76) was ik flink teleurgesteld en ook het kogelstoten (13,04) was niet wat ik wilde. Ik kon de lange middagpauze goed gebruiken om mezelf bijeen te rapen en positief het verspringen in te gaan.”

Dat verspringen (6,20) ging best goed en ineens was een medaille toch nog mogelijk. Goud en zilver waren buiten bereik, want de Belgische Noor Vidts en de Finse Saga Vanninen hadden al een te grote voorsprong opgebouwd. Brons was wel haalbaar, maar dan was een goede 800 meter nodig. “Ik heb me gericht op de Italiaanse Sveva Gerevini. Ik moest dicht bij haar blijven en heb mijn ogen niet van haar afgehouden. Ik was wel kapot aan de finish. Ik moest echt even bijkomen voordat ik aan het ererondje kon beginnen, maar het blije gevoel over de medaille maakte alles goed.”

Dokter is de volgende succesvolle Nederlandse atlete op de meerkamp na Karin Ruckstuhl, Nadine Broersen, Dafne Schippers, Anouk Vetter en Emma Oosterwegel. Ze mikt dit jaar al op deelname aan de Olympische Spelen in Parijs. “Ik hoop dat er meer medailles komen, maar deze is een positieve motivatie en heel goed voor het vertrouwen. Tot nog toe blijf ik mezelf verbeteren”, zei ze. “En mijn zusje Julia komt er ook aan. Die is Nederlands kampioene onder 18 op de vijfkamp. Ik hoop ooit eens samen met haar in een toernooi te staan.”