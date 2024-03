Flitsende start debutant Jansons op zevenkamp bij WK indoor

Sven Jansons heeft een flitsende start gemaakt op de zevenkamp bij de WK indooratletiek in Glasgow. De 22-jarige debutant neemt na de eerste twee onderdelen de tweede plaats in. Hij liep een degelijke 6,81 seconden op de 60 meter, maar scoorde vooral veel punten bij het verspringen. De 7,79 meter was een dik persoonlijk record. Alleen de Zwitser Simon Ehammer sprong verder (8,03). Hij leidt ook in de tussenstand.

De atleten vervolgen de zevenkamp zaterdag met het kogelstoten en het hoogspringen. Zondag worden de 60 meter horden, het polsstokhoogspringen en de 1000 meter afgewerkt.

Jansons scoorde vorige maand 6025 punten op de NK indoor. Een invitatie van de mondiale atletiekbond voor deelname aan de WK indoor was het gevolg. De atleet uit Amersfoort behoort normaal gesproken niet tot de kandidaten voor een medaille, maar mogelijk motiveert zijn goede start hem ook tot topprestaties op de andere onderdelen.