Seedo sprint naar halve finales 60 meter bij WK indoor

N’ketia Seedo is op de WK indooratletiek in Glasgow doorgedrongen tot de halve finales van de 60 meter. De 20-jarige atlete uit Utrecht spurtte in haar serie naar de derde plaats in 7,24 seconden, goed voor een rechtstreeks vervolg in het toernooi. De halve finales en de finale van de 60 meter worden zaterdagavond afgewerkt.

Seedo doet voor de tweede keer mee aan een WK indoor. Ze was er op 18-jarige leeftijd twee jaar geleden ook al bij in Belgrado. Daar strandde ze in de series.

Vorige zomer veroverde ze de Europese titel voor beloften (onder 23) op de 100 meter. Ze liep op de WK in Boedapest een persoonlijk record van 11,11 op de 100 meter, maar wist de finale niet te bereiken.

“Dit voelde goed. Ik kon mijn race goed uitvoeren, dus ik ben tevreden”, zei Seedo kort na haar race in de Emirates Arena die werd gewonnen door Julien Alfred uit Saint Lucia, een van de favorieten voor het goud. “Ik heb niet het gevoel dat ik iets heb laten liggen, dus deze race is goed afgevinkt. Maar wil ik de finale halen, dan zal er wel een stapje bovenop moeten. Dan moet ik een persoonlijk record lopen.”

De persoonlijke toptijd van de Utrechtse atlete staat op 7,15. Seedo liep die tijd begin februari in Düsseldorf. Daarna begon ze te “struggelen”, zei ze. “Ik had na die race veel spanning en druk en dat ging een beetje in mijn lichaam en hoofd zitten. Ik ging letten op elk klein dingetje in de training en mijn voorbereiding op de NK leed eronder. Daar heb ik het weggegeven en verloor ik de finale van Nadine Visser. Dat was een teleurstelling, maar ik zag daarna wel in waarom het al die weken niet goed was gegaan. Sindsdien voel ik me veel beter.”