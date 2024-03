Verstappen start jacht op vierde wereldtitel in Bahrein vanaf pole

Max Verstappen gaat vanaf poleposition op jacht naar de eerste overwinning van het nieuwe seizoen en naar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull was de snelste in de kwalificatie en start daarom in de Grote Prijs van Bahrein, die dit jaar op zaterdag wordt verreden, vanaf de voorste startrij met naast zich Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Verstappen pakte vorig seizoen zijn derde wereldtitel door 19 van de 22 grands prix te winnen. De race op het Bahrain International Circuit in Sakhir schreef hij toen voor de eerste keer op zijn naam. De 26-jarige Limburger is vol vertrouwen dat het team ook nu een sterke race kan laten zien.

Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen, start vanaf de vijfde plaats op de derde startrij. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton wist slechts de negende tijd te realiseren in de kwalificatie en start vanaf de vijfde startrij.

De Grote Prijs van Bahrein, de eerste van een recordaantal van 24 grands prix dit seizoen, begint om 16.00 uur (Nederlandse tijd).