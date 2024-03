Wereldkampioene Kopecky wint Italiaanse koers Strade Bianche

De Belgische wielrenster Lotte Kopecky heeft de tiende editie van de Strade Bianche voor vrouwen gewonnen. De wereldkampioene van SD Worx – Protime rekende in de laatste kilometer af met haar Italiaanse medevluchtster Elisa Longo Borghini.

Kopecky (28) won de koers in Toscane, over deels onverharde wegen, ook al in 2022. Vorig jaar eindigde ze als tweede achter haar ploeggenote Demi Vollering. De Nederlands kampioene finishte nu als derde.

Kopecky roemde haar ploeggenotes van wie Mischa Bredewold deel uitmaakte van een kopgroep, waaruit ze na een valpartij verdween. “Daarna heeft Niamh (Fisher-Black) nog goed werk voor ons gedaan en moesten Demi en ik het zien af te maken”, vertelde Kopecky in het flashinterview na de finish.

De kopgroep van elf rensters met behalve Bredewold onder anderen ook Amber Kraak, Yara Kastelijn, Riejanne Markus en Anouska Koster kreeg te maken met enkele valpartijen waardoor het tempo stokte. Ruim twintig kilometer voor de finish werden Kraak, Markus en de Belarussische Alena Amialioesik als laatsten ingelopen.

Vollering viel aan op de Colle Pinzuto, op ruim 18 kilometer van de finish, en niet veel later nog eens waarmee ze het aantal rensters dat haar kon volgen verder beperkte. De Poolse Katarzyna Niewiadoma, vierde in de einduitslag, en Longo Borghini pikten aan, niet veel later gevolgd door Marianne Vos.

Net voor de laatste hellende grindstrook (Le Tolfe) sloot weer een aantal rensters aan. Niewiadoma versnelde, maar Vollering bleef in haar wiel met Kopecky in haar spoor. Longo Borghini meldde zich vooraan, net als Shirin van Anrooij die na een nieuwe versnelling van Vollering toch moest lossen.

Kopecky viel 10 kilometer voor de finish aan en kreeg Longo Borghini mee. Achter het tweetal deed Vollering geen trap te veel meer met haar ploeggenote vooraan. Van Anrooij kon weer aansluiten en werd vijfde, Vos eindigde als negende.

Kopecky was op de Via Santa Catarina, de hellende straat naar de finish in Siena, weggereden bij de Italiaanse. “Het leek me beter om wat langer te wachten. Ik had ook niet mijn beste dag. Ik heb veel geleden, maar werd niet slechter.”