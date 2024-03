Femke Bol heeft de estafetteploeg op de 4×400 meter bij de WK indoor in Glasgow naar de finale geloodst. Een versnelling op de laatste 200 meter was ruim voldoende om de eerste serie te winnen in een tijd van 3.27,70. De finale is zondagavond.

Bol won zaterdagavond het goud op de 400 meter individueel in een wereldrecord van 49,17. Coach Laurent Meuwly besloot haar geen rust te gunnen, uit vrees dat een finaleplek zonder haar mogelijk niet zou worden behaald. Lieke Klaver, die individueel zilver won, hoefde niet in actie te komen.

De jonge Myrthe van der Schoot was de startloopster. Zij bleef goed bij en ook tweede loopster Eveline Saalberg liep niet slecht. Bij het overgeven van het stokje lag derde loopster Lisanne de Witte wel op de laatste plaats. Zij rukte in haar slotmeters op naar de derde plaats en positioneerde Bol in een zetel. De Amersfoortse wachtte achter de ruggen van de Amerikaanse Bailey Lear en de Belgische Cynthia Bolingo rustig haar moment om te versnellen af. Dat deed ze met ingaan van de laatste bocht. Met lange passen snelde ze de twee atletes voorbij.

De estafettevrouwen mikken zondag op goud. Op de WK in Belgrado twee jaar geleden won de ploeg zilver. Afgelopen zomer veroverden Bol, Klaver, Saalberg en Cathelijn Peeters in Boedapest de wereldtitel op de 4×400 meter in de buitenlucht. Het leverde de atletes de verkiezing tot Sportploeg van het Jaar op.