De Nederlandse sprinters van de 4×400 meter estafette hebben zich op de WK indooratletiek in Glasgow geplaatst voor de finale op zondagavond. Taymir Burnet, Isaya Klein Ikkink, Tony van Diepen en Ramsey Angela liepen in de tweede serie naar de eerste plaats in een tijd van 3.06,47. Het Portugese kwartet eindigde als tweede in 3.06,57.

Van Diepen was de sterkste man in het team. Hij maakte als derde loper de achterstand goed die Burnet en Klein Ikkink hadden opgelopen bij Tsjechië, Portugal en Polen. Bij het overgeven van het stokje op slotloper Angela was het even dringen en daarbij viel de Tsjechische loper uit. Angela kon daardoor weglopen en afstand nemen van zijn concurrenten. Die kwamen in de laatste meters nog wel hard terug, maar Angela hield stand.

De ploegen van de Verenigde Staten (3.05,56) en titelverdediger België (3.06,27) waren in de eerste serie iets sneller dan de Nederlanders. De estafettemannen veroverden twee jaar geleden op de WK indoor in Belgrado de bronzen medaille. Toen maakten Burnet en Van Diepen ook deel uit van het team.