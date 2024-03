Hassan moet in marathon Tokio genoegen nemen met vierde plaats

Sifan Hassan heeft haar derde marathon geen glans kunnen geven met een overwinning. De Nederlandse topatlete eindigde in de marathon van Tokio als vierde bij de vrouwen in een tijd van 2.18.05.

Ze moest drie Afrikaanse hardloopsters voor zich dulden in de wedstrijd over 42,195 kilometer door de Japanse hoofdstad. De Ethiopische Sutume Asefa Kebede won in een tijd van 2.15.55. De Keniaanse Rosemary Wanjiru werd tweede in 2.16.14 en regerend wereldkampioene Amane Beriso uit Ethiopië derde in 2.16.58.

Hassan baarde vorig jaar opzien door in april bij haar debuut op de marathon meteen de major in Londen te winnen in 2.18.33. In oktober zegevierde ze na een indrukwekkende solo in de marathon van Chicago in een Europees record van 2.13.44. Het is nog altijd de tweede tijd ooit gelopen.

In Tokio ging ze mee in de kopgroep bij de vrouwen. De tweevoudig olympisch kampioene (5000 en 10.000 meter) liep aanvankelijk goed mee in het tempo, maar na 28 kilometer verloor ze het contact met de voorste loopsters. Geleidelijk groeide haar achterstand en na 35 kilometer was het tijdsverschil al opgelopen tot een minuut.

Waar ze in Londen in de slotfase een achterstand op de koplopers goed maakte en de wedstrijd zelfs nog won, kon ze in Tokio niet meer versnellen en kwam ze ruim 2 minuten later dan winnares Kebede over de finish.