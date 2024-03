Judoka’s Van Heemst en Dijkstra buiten medailles in Tasjkent

Judoka’s Yael van Heemst en Carmen Dijkstra zijn er op het Grand Slam van Tasjkent niet in geslaagd een medaille te veroveren.

Van Heemst, die uitkomt in de klasse -78 kilogram, won haar eerste partij van Chloe Buttigieg uit Frankrijk. Vervolgens moest ze in de tweede partij haar meerdere erkennen in Anna-Maria Wagner uit Duitsland.

Ook Dijkstra, die meedeed in de categorie +78 kilogram, won haar eerste partij. Ze versloeg de mondiale nummer 13, Milika Zabic, maar verloor daarna van de Duitse Samira Bouizgarne.

Zaterdag was er brons voor Margit de Voogd in de klasse -70 kilogram. Ze won in de strijd om de bronzen plak van de Oezbeekse Goelnoza Matnijazova. Er kwamen in Tasjkent geen Nederlandse mannen in actie.