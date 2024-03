LeBron James eerste NBA-speler die 40.000 punten scoort

LeBron James heeft zaterdag (lokale tijd) als eerste NBA-speler ooit 40.000 punten gescoord tijdens zijn basketbalcarrière. De 39-jarige speler van de Los Angeles Lakers deed dat door negen punten te maken tegen titelverdediger Denver Nuggets.

James was al sinds ruim een jaar de meeste scorende NBA-speler ooit toen hij Kareem Abdul-Jabbar achterhaalde. Abdul-Jabbar scoorde 38.387 punten in twintig seizoenen in de Amerikaanse basketbalcompetitie. James is op dit moment de oudste actieve speler in de competitie en is bezig aan zijn 21e seizoen. Hij won vier keer de titel en werd vier keer uitgeroepen tot de meest waardevolle speler.

James maakte zijn eerste punten op 29 oktober 2003 als speler van de Cleveland Cavaliers tegen de Sacramento Kings. De mijlpaal van 10.000 bereikte hij in februari 2008, vijf jaar later waren dat er al 20.000. In 2018 schroefde hij zijn totaal op tot 30.000 punten.