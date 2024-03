Tennisser De Minaur prolongeert titel in Acapulco

De Australische tennisser Alex de Minaur heeft het ATP-toernooi van Acapulco op zijn naam geschreven. De Minaur was in Mexico te sterk voor Casper Ruud uit Noorwegen: 6-4 6-4. Voor De Minaur is het zijn tweede zege op rij in Acapulco. Vorig jaar was hij er ook al de beste.

“Het is een geweldige week geweest”, zei De Minaur in een interview na de wedstrijd. “Een week die ik, als ik eerlijk ben, niet echt had verwacht. Ik kwam Mexico binnen zonder me op mijn best te voelen en bleef tegen mezelf zeggen dat ik mezelf kansen moest blijven geven. Ik denk dat ik vandaag mijn beste wedstrijd van het toernooi heb gespeeld. Daar ben ik ontzettend blij mee.”

De Australiër stond in Acapulco in zijn tweede finale dit jaar nadat hij eerder bij het ABN AMRO Open ook de finale haalde. Daarin verloor hij van de Italiaan Jannik Sinner.